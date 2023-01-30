ВФУ обстреляли ракетами HIMARS Алчевск в Луганской Республике

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли два ракетных удара РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом стало известно 30 января из Telegram-канала представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел — 03:10 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

28 января ВСУ нанесли удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В Минобороны РФ назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

Кроме того, 28 января украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Тогда военные Украины выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

В ночь на 23 января ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, выпустив 14 снарядов из артиллерии. В результате получил разрушения многоквартирный дом.

Тогда же украинские войска обстреляли и Каховку, удар пришелся рядом с больницей. В администрации населенного пункта сообщили после о повреждении газопровода.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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