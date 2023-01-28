ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке

Украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Об этом в субботу, 28 января, заявил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. <...> В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделения женской консультации, находящиеся на территории «соколовского» больничного городка», — сказал он.

У зданий посыпалась кирпичная кладка и разбилась часть окон.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В ночь на 23 января ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, выпустив 14 снарядов из артиллерии. В результате получил разрушения многоквартирный дом.

Тогда же украинские войска обстреляли и Каховку, удар пришелся рядом с больницей. В администрации населенного пункта сообщили после о повреждении газопровода.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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