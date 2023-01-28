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ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Об этом в субботу, 28 января, заявил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

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«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. <...> В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделения женской консультации, находящиеся на территории «соколовского» больничного городка», — сказал он.

У зданий посыпалась кирпичная кладка и разбилась часть окон.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В ночь на 23 января ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, выпустив 14 снарядов из артиллерии. В результате получил разрушения многоквартирный дом.

Тогда же украинские войска обстреляли и Каховку, удар пришелся рядом с больницей. В администрации населенного пункта сообщили после о повреждении газопровода.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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