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ВСУ выпустили ночью 14 артиллерийских снарядов по Новой Каховке

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Markiian Lyseiko
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Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник, 23 января, обстреляли гражданскую инфраструктуру города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

Всего украинские военные выпустили 14 снарядов из артиллерии.

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

В результате обстрела получил разрушения многоквартирный дом. Информация о жертвах среди мирного населения уточняется.

22 января украинские войска также обстреляли жилые дома в Новой Каховке. Несколько строений загорелось.

На прошлой неделе корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела ВСУ Новой Каховки. Рядом с одним из полуразрушенных зданий обнаружили снаряды калибра 155 мм натовского образца.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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