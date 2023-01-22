ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке

Украинские военные 22 января обстреляли жилые дома мирного населения в городе Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщила местная администрация в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 15:30 укронацисты в очередной раз прицельно обстреляли мирное население и жилые дома Новой Каховки. Вражеский снаряд попал в жилой дом по улице Ленина, 156», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте ведутся аварийно-спасательные работы, несколько домов в результате обстрела загорелись.

Ранее администрация города сообщала, что из-за обстрелов с украинской стороны днем 22 января без света также остались восемь населенных пунктов.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 19 января показал последствия обстрела ВСУ Новой Каховки. Ударам подверглись жилые кварталы, где расположены многоэтажные дома. Рядом с одним из полуразрушенных зданий обнаружили снаряды калибра 155 мм натовского образца.

17 января два человека погибли при ночном обстреле Каховки в Херсонской области. Еще два человека, в том числе ребенок, пострадали.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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