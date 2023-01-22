Восемь населенных пунктов под Новой Каховкой остались без света из-за обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру под Новой Каховкой (Херсонская область), без света остались восемь населенных пунктов. Об этом 22 января сообщила в Telegram-канале администрация города.
«Без электричества оказались населенные пункты городского округа: Обрывки, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые лагеря, Песчаное, Масловка», — говорится в заявлении.
На данный момент удалось восстановить в населенных пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое.
Кроме того, аварийная служба работает над подключением сел Новые лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывки.
Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 19 января показал последствия обстрела ВСУ Новой Каховки. Ударам подверглись жилые кварталы, где расположены многоэтажные дома. Рядом с одним из полуразрушенных зданий обнаружили снаряды калибра 155 мм натовского образца.
17 января два человека погибли при ночном обстреле Каховки в Херсонской области. Еще два человека, в том числе ребенок, пострадали.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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