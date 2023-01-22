Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения ФРГ
Происшествия
Техникум и несколько зданий повреждены при обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР
Армия
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по Иловайску
Мир
Боррель объяснил отсутствие решения о поставках танков на Украину
Спорт
Матыцин указал на помощь санкций в осознании ресурсов российского спорта
Общество
Метеоролог назвала самый холодный день в Москве на предстоящей неделе
Мир
Жители Стамбула сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме
Мир
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Мир
В Британии запланировали продолжить убеждать союзников о поставке Leopard 2 Киеву
Мир
Посол ЮАР заявил о высокой популярности Путина в стране
Мир
Эксперт указал на вину ФРГ в прекращении поставок энергоресурсов из России
Сюжет:

Восемь населенных пунктов под Новой Каховкой остались без света из-за обстрела ВСУ

0
Фото: Минздрав Херсонской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру под Новой Каховкой (Херсонская область), без света остались восемь населенных пунктов. Об этом 22 января сообщила в Telegram-канале администрация города.

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

«Без электричества оказались населенные пункты городского округа: Обрывки, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые лагеря, Песчаное, Масловка», — говорится в заявлении.

На данный момент удалось восстановить в населенных пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое.

Кроме того, аварийная служба работает над подключением сел Новые лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывки.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 19 января показал последствия обстрела ВСУ Новой Каховки. Ударам подверглись жилые кварталы, где расположены многоэтажные дома. Рядом с одним из полуразрушенных зданий обнаружили снаряды калибра 155 мм натовского образца.

17 января два человека погибли при ночном обстреле Каховки в Херсонской области. Еще два человека, в том числе ребенок, пострадали.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023