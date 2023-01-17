Два человека погибли при ночном обстреле Каховки в Херсонской области

Два человека погибли при обстреле Каховки в Херсонской области. По данным «Известий», город был обстрелян в ночь на 17 января.

Еще два человека, в том числе ребенок, пострадали. Они госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

13 января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсону, временно находящемуся под контролем Украины, грозит гуманитарная катастрофа. По его словам, украинские военные используют нецивилизованные методы. В частности, они ездят на мобильных пикапах с минометами и пулеметами, открывают огонь в разных частях города и уезжают.

Ранее, 6 января, стало известно, что украинские боевики обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы. Всего было выпущено 13 снарядов натовского образца.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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