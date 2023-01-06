Украинские боевики обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы

Украинские боевики днем в пятницу, 6 января, открыли огонь по Новой Каховке в то врем, как в Свято-Андреевском соборе проходило рождественское богослужение. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Информации о пострадавших не поступало.

В это же время по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина.

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