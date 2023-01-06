Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из артиллерии ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Так, украинские войска выпустили в сторону Петровского района Донецка 6 снарядов калибром 155 мм. О повреждении инфраструктуры и пострадавших сведений нет.

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации будет действовать до 24:00 7 января. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина.

Накануне Россия также призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская стороны отвергла призывы. Возможность рождественского перемирия отверг в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник отметил в свою очередь, что Киев может начать устраивать различные провокации, чтобы обвинить Москву в нарушении режима тишины. В том числе, киевские власти могут начать объявлять воздушную тревогу в стране без каких-либо на это оснований.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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