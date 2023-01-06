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Мирошник предупредил о планах Киева обвинить Москву в нарушении режима тишины

Мирошник: Киев может начать устраивать провокации, чтобы обвинить Москву в нарушении режима прекращения огня
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Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
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Киев может начать устраивать различные провокации, чтобы обвинить Москву в нарушении режима прекращения огня, рассказал 6 января бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

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По его словам, для этого киевские власти, в том числе, могут начать объявлять воздушную тревогу в стране без каких-либо на это оснований.

«Чтобы объявить о срыве режима прекращения огня, Киев может удариться в тотальные провокации, в которых будет обвинять Россию. К примеру, завтра с 07:00 их сирены воздушной тревоги будет перманентно гудеть без каких бы то ни было оснований», — сказал он ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января. Тогда же Россия также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

Однако после этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв России. По его словам, на любые перемирия Киев согласится только после вывода войск РФ. Инициатива была отвергнута и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о нежелании обсуждать с РФ возможности прекращения огня. Позднее возможность рождественского перемирия отверг и президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы будут отвечать на провокации со стороны украинских войск и их попытки занять новые позиции на линии соприкосновения в период рождественского режима прекращения огня.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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