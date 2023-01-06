ВСУ второй раз обстреляли Донецк после начала режима тишины
Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 января во второй раз обстреляли Донецк уже в то время, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины. Стрельба снова осуществлялась из орудий натовского образца.
«Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
До этого, в пятницу, ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии ровно в 12:00, когда начал действовать режим тишины. Украинские войска выпустили в сторону Петровского района города шесть снарядов калибром 155 мм. О повреждениях инфраструктуры и пострадавших сведений не поступало.
Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации будет действовать до 24:00 7 января. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина.
5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.
6 января глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что у Соединенных Штатов нет доверия к рождественскому перемирию, объявленному Москвой в зоне проведения спецоперации.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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