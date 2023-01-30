В МИД сообщили о вручении Рябкову новым послом США копий верительных грамот

Новый посол США в России Линн Трейси вручила заместителю главы российского МИДа Сергею Рябкову копии верительных грамот. Об этом сообщили 30 января во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что также Рябков и Трейси обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений между странами. В ходе беседы главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, «чреватого серьезными негативными последствиями».

«Было подчеркнуто: российская сторона ожидает, что посол в своей деятельности будет строго следовать требованиям российских законов, соблюдать наши нормы и обычаи, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания», — говорится в заявлении МИДа.

Глава американской дипмиссии прибыла в МИД России для вручения копий верительных грамот утром в понедельник. В это время около министерства проходила акция протеста против политики США. В здание Трейси вошла без комментариев. Покинула МИД России посол также молча.

23 января Рябков отмечал, что при новом после США в Москве продолжится обсуждение проблемных вопросов, в том числе относительно работы дипмиссий.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател отмечал, что Трейси будет работать над проблемами двусторонних отношений для защиты американских интересов.