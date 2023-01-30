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В Испании экоактивисты приклеили себя к микрофонам на трибуне в парламенте

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Фото: Twitter.com
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Экоактивисты приклеили свои ладони к микрофонам на трибуне в здании Конгресса депутатов в Испании. Об этом 30 января сообщается в Twitter экологической организации Futuro Vegetal, организовавшей акцию.

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«Население в опасности, а власти думают только о своей выгоде. Мы будем продолжать акции до тех пор, пока животноводство больше не будет субсидироваться», — говорится в публикации.

Кроме того, организация опубликовала фотографию с двумя девушками, приклеенными к микрофонам на трибуне. За их спинами видны флаги Испании, Евросоюза и Futuro Vegetal.

Протестующие обвиняют руководство страны в блокировании малых экологических инициатив и поддержке животноводства, которое они сравнивают с раковой опухолью. Активисты также требуют массового перехода на растительное питание, которое якобы обеспечит Испании продовольственный суверенитет.

19 января австралийские экоактивисты нанесли логотип энергетической компании Woodside на картину в знак протеста против предполагаемого уничтожения предприятием наскального искусства на северо-западе страны. Они нарисовали его с помощью трафарета и баллончика с краской, а затем участница акции приклеила руку к стене рядом с полотном.

Днем ранее участники движения Extinction Rebellion закидали дымовыми шашками и залили черной краской здание министерства внутренних дел Великобритании. Таким образом они протестовали против открытия угольной шахты в стране.

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