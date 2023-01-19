Австралийские экоактивисты пытались испортить картину в галерее в Перте

Австралийские экоактивисты нанесли логотип энергетической компании Woodside на картину в знак протеста против предполагаемого уничтожения предприятием наскального искусства на северо-западе страны. Об этом 19 января сообщает местный портал WAtoday.

С помощью трафарета и баллончика активистка Джоана Партика нарисовала логотип Woodside на полотне Фредерика Маккаббина «Вниз по его удаче», которое выставлено в художественной галерее Западной Австралии в Перте. Затем она приклеила руку к стене рядом с рамой, а ее единомышленник Нунгар Десмонд Блертон положил на пол флаг австралийских аборигенов.

Данная акция должна была выразить протест против проекта компании Woodside на полуострове Берруп стоимостью $50 млрд. По мнению активистов, он может уничтожить древнюю наскальную живопись, сохранившуюся на северо-западе Австралии.

В декабре активистки движения против косметики облили кремом картину на выставке «Найти Бэнкси» в Санкт-Петербурге. Пострадавшее полотно было репликой.