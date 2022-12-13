Активистки облили кремом картину на выставке в Санкт-Петербурге

Активистки движения против косметики облили кремом картину на выставке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на выставке «Найти Бэнкси» в выставочном зале «Севкабель Порт».

На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, как девушки выплескивают крем из банок прямо на картины. При этом они говорили о необходимости прекратить использование косметики. По словам активисток, людям «не нужны идеалы красоты, за которыми они гоняются».

«Примите себя такими, какие вы есть, и не используйте косметику: она делает вас только хуже», — скандировали они.

При этом, все картины на выставке были репликами.

В администрации сообщили, что разрешили ситуацию на месте, полицию не вызывали.

В последнее время предметы искусства всё чаще подвергаются атакам со стороны экоактивистов по всему миру.

Так, 6 декабря, суд в Лондоне оштрафовал двух участников движения Just Stop Oil за то, что те приклеили себя к картине Джона Констебла «Телега для сена», а также закрыли полотно распечаткой с изображением альтернативной версии произведения в Лондонской национальной галерее.

В результате действий активисток галерея получила ущерб, оцененный в £1081 (около $1220).

27 октября в Гааге климатические активисты попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой» кисти художника Яна Вермеера, выставленную на показ в музее «Маурицхёйс». Один из мужчин облил картину красной жидкостью, второй приклеил руку рядом с картиной. Полиция арестовала обоих активистов.