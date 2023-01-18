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Экоактивисты закидали дымовыми шашками и облили краской здание британского МВД

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Фото: Extinction Rebellion UK/Handout via REUTERS
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Экоактивисты Extinction Rebellion закидали дымовыми шашками и залили черной краской здание министерства внутренних дел Великобритании в знак протеста против открытия угольной шахты. Об этом 18 января сообщает Daily Mail.

По информации издания, на пластиковых ведрах из-под краски было написано «конец угля». Когда активистов окружила полиция, они держали плакаты, лежа на земле рядом с офисным зданием.

Отмечается, что действия активистов связаны с тем, что британское правительство в декабре одобрило проект открытия угольной шахты в Камбрии.

23 декабря 2022 года стало известно о том, что семь климатических активистов движения Futuro Vegetal приклеили себя к окружной трассе М-30 в Мадриде в знак протеста против деятельности мясных компаний. Они выступили против финансирования испанского агропродовольственного рынка, который адаптируется к новой климатической парадигме, продолжая при этом загрязнять окружающую среду.

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