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Экоактивисты Futuro Vegetal приклеили себя к автостраде в Мадриде

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Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Семь климатических активистов движения Futuro Vegetal приклеили себя к окружной трассе М-30 в Мадриде в знак протеста против деятельности мясных компаний. Об этом в пятницу, 23 декабря, Futuro Vegetal написали на своей странице в Twitter.

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«Мы пересекаем трассу М30 в разгар рождественского выезда. Мы не остановимся, пока испанское государство не прекратит субсидировать мясную промышленность», ― подчеркнули в организации.

По их мнению, необходимо прекратить финансировать испанский агропродовольственный рынок, который адаптируется к новой климатической парадигме, при этом продолжая загрязнять окружающую среду.

Отмечается, что в результате движение по одной из сторон М-30 было парализовано более часа, после чего на место инцидента прибыла полиция, забравшая протестовавших.

«Мы сожалеем о неудобствах, но мы вкладываем в это всю свою жизнь», ― отметили в Futuro Vegetal.

Ранее, 21 декабря, немецкие активисты срезали верхушку рождественской ели у Бранденбургских ворот в Берлине. Две женщины подъехали к дереву на подъемнике и ручной пилой отрезали часть ели. Таким жестом они пытались привлечь внимание общественности к климатическим проблемам в стране.

14 декабря активисты немецкого движения Letzte Generation попытались приклеить себя к асфальту на одной из улиц Мюнхена. Однако у них это не получилось, потому что из-за холодной погоды их клей утратил свои свойства.

В ноябре активисты Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде.

Между картинами «Маха обнаженная» и «Маха одетая» активистки написали черной краской «+1,5 градуса». Они объяснили, что ранее в ООН заявили о невозможности выполнить требования Парижского соглашения по климату и не допустить повышения средней температуры в мире больше, чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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