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ВС РФ за сутки уничтожили более 70 украинских военных на донецком направлении

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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На донецком направлении в ходе активных наступательных действий Южной группировки войск за минувшие сутки ликвидировано свыше 70 военных Украины, сообщил 30 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в ходе активных наступательных действий Южной группировки войск за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — уточнил он во время брифинга.

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На купянском направлении за этот же период уничтожено более 35 украинских боевиков.

«На купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — подчеркнул Конашенков.

30 января военкор «Известий» Денис Кулага после разговора с одним из подразделений штурмовиков сообщил о том, что ВС РФ выдавливают ВСУ с территории ДНР по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара, которые находятся к северо-западу от Донецка. Корреспондент рассказал, что темп наступления невысокий, так как украинские боевики давно превратили каждый город в мощный укрепрайон. По этой причине штурмовые отряды иногда вынуждены действовать нестандартно.

28 января Конашенков заявил, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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