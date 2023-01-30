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В Минэке рассказали об ожидаемой в 2023 году инфляции в 5-6%

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Фото: TASS/URA.RU/Владимир Андреев
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Рост цен в 2023 году будет в рамках прогноза — 5–6%, рассказал в интервью «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Пошла на снижение: что будет с инфляцией в этом году
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Он подчеркнул, что это актуальные и релевантные цифры с учетом высокой базы 2022 года и рецессии в экономике. Кроме того, чиновник обратил внимание, что это средний показатель — в разных секторах он может значительно отличаться.

«По оценкам, уже во II квартале этого года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Мы рассчитываем, что рост цен будет в рамках прогноза по году — 5–6%», — заявил он.

Торосов добавил: хотя в торговле в прошлом году из-за санкций было снижение, сейчас отрасль начала восстанавливаться, в том числе благодаря принятым правительством мерам по параллельному импорту. Это видно по открытию новых магазинов и наполнению товарами полок в торговых центрах.

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