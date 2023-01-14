Пошла на снижение: что будет с инфляцией в этом году

Инфляция по итогам года составила 11,9% — темпы ее замедления оказались выше прогнозов. Как полагают в Минэкономразвития, уже во II квартале она может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Реалистичен ли такой прогноз, за счет чего происходит снижение темпов роста потребительских цен, и какие товары могут подешеветь, выясняли «Известия».

Позитивный результат

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%. Результат превзошел ожидания: Минэкономразвития ранее прогнозировало инфляцию в России в 2022 году на уровне 12,4%.

В этом году, по всем прогнозам, инфляция продолжит замедляться: по данным Минэкономразвития ее уровень составит всего лишь 5,5%. Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в 2023 году составит 5-7% и вернется к целевому значению в 4% к 2024 году. Аналогичный прогноз дает и Международный валютный фонд. Большинство экспертов сходятся во мнении, что уровень инфляции составит 6-7%.

Пошла на снижение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Другое дело, что несмотря на некоторое замедление инфляционных процессов, официальный уровень инфляции существенно отличается от реальных цен для конечных покупателей: некоторые товары подорожали практически вдвое. Таким образом, после «стрессового» 2022 года в условиях санкций и на фоне геополитической напряженности и экономических потрясений, цены продолжат расти. Но не прошлогодними темпами.

— В первом полугодии 2023 года, более вероятно, что рост цен замедлится, поскольку часть расходов запланированного бюджета на 2023 год и индексация по тарифам ЖКХ, промышленных предприятий были проведены в декабре прошлого года. К тому же цены на нефть не падают и стабильно торгуются выше $80, — указывает Антон Кравцов, эксперт финансового маркетплейса «Финмир».

Свое сырье и укрепление рубля

Аналитики выделяют несколько факторов замедления темпов роста потребительских цен. Во-первых, это структурная трансформация экономики и эффект, связанный с миграцией населения и бизнеса.

— Экспортеры некоторых товаров, столкнувшись со значительным падением продаж и имея значительные запасы, могут переключаться на гибкую ценовую политику на внутреннем рынке. Это временно сдержит рост цен, до тех пор, пока компании не наладят полностью каналы импортных поставок, которые для них более рентабельны. Это означает, среди прочего, относительно дешевые энергоресурсы для внутреннего рынка. Для России обеспеченность экономики собственным сырьем, включая топливо и продовольствие, является фактором снижения инфляции, — поясняет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл».

Пошла на снижение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одним фактором, который будет сдерживать рост цен в 2023 году, считают потенциальное укрепление рубля или как минимум поддержание стабильного курса Банком России, а также замедление потребительского спроса.

Проинфляционные факторы

Несмотря на ожидаемое снижение темпов роста цен, пока проинфляционные факторы преобладают. Это и растущий бюджетный дефицит за счет падения выручки от продажи энергоресурсов, и нехватка рабочей силы, ожидания ослабления рубля и ухудшение условий внешней торговли и логистические сложности.

Поэтому, как прогнозирует финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин, зимой и весной этого года темпы снижения инфляции будут не столь заметны — скажутся отсутствие налаженного импорта, внешнеполитические риски и снижение численности рабочей силы и уход квалифицированных сотрудников. Быстрее, по его словам, темпы роста инфляции начнут снижаться к лету — на это повлияет снижение цен на сезонные продукты, а также выход на рынок новых потребительских товаров и появление нового ассортимента из дружественных стран.

Еда и стройматериалы

На некоторые российские товары, в первую очередь, продовольствие, цены уже снизились. Так, в 2022 году цены на капусту упали на 55%, картофеля на 32,8%. свеклы на 29,8%, гречневую крупу 7,5%, куриные яйца 6,6%. Это произошло это за счет господдержки агропромышленного комплекса и сельского хозяйства. В планах на 2023 год — снизить НДС на социально значимые продукты.

Пошла на снижение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Это, как указывают в «Финмире», приведет к понижению цен на продукты — такие, как мясо, рыба, курица, яйца, подсолнечное масло, крупы, молоко, соль и сахар, а также на лекарства, трикотаж, школьные принадлежности. А зимой может снизится стоимость строительных материалов отечественного производства: цементных смесей, дерева и изделий из металла, а также строительных инструментов.

— Снижения розничных цен в первую очередь следует ожидать на сырьевые товары отечественного производства (энергоресурсы, древесина, металлы, цемент). Снижение цен также ожидается на ряд строительных материалов: бетон, железобетонные конструкции, утеплитель, газоблоки и т.д. При этом речь также идет о товарах, производство которых локализовано в России, — указывает Веретенникова.

— В начале 2023 года, и до мая, снижаться в цене будут строительные товары, производство которых не требует импортного оборудования. Можно ожидать снижения стоимости инертных материалов (песок, щебень и д.р.), бетона, металлопроката, — добавляет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Но, как подчеркивает он, снижение цен в строительном сегменте будет скорее обусловлено снижением темпов строительства — на фоне повышенных рисков и общей неопределённости.