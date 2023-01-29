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Офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине

Офицер разведки США Риттер заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине
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Фото: Global Look Press/soldiersmediacenter
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Западные страны решили специально растянуть поставки техники НАТО на Украину, чтобы создать таким образом видимость поддержки ими киевских властей. Об этом заявил 29 января офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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Согласно данным Риттера, ни одна из стран НАТО не верит в победу Украины в конфликте с Россией.

«НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, и вы знаете, что есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. А другие страны только делают вид, что участвуют, предоставляя оборудование, которое не будет работать», — сообщил военный в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Несмотря на последние заявления о передаче Киеву западных танков, их итоговое количество не достигнет и половины от того, что запросил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в декабре 2022 года, отметил офицер.

Он также указал, что НАТО с помощью поставок техники ВСУ создает себе политический имидж, создавая образ того, что альянс якобы делает все возможное для того, чтобы помочь киевскому режиму победить. Но в итоге всю вину за поражение переложат на самого президента Украины Владимира Зеленского, подытожил он.

Ранее, 29 января, глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса противостоять России. По его словам, гражданское промышленное производство стран Североатлантического альянса следует переориентировать на военное. Бауэр уверяет, что НАТО готов к прямой конфронтации с Россией, признавая при этом, что организация утратила монополию на военную инициативу.

В свою очередь политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин в беседе с «Известиями» отметил, что заявление руководства НАТО о готовности к прямому противостоянию с РФ на данный момент является лишь угрозой, призванной продемонстрировать, что на альянс не производят впечатления успехи России на поле боя.

Как заявил тогда же иранский телеканал Press TV, США и НАТО приближаются к «катастрофическому сценарию» из-за поддержки киевского режима. Как указано в публикации, поддержка украинских боевиков западными странами создала стимул для России предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезности собственных «красных линий», указано в публикации.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США отрицают очевидный факт, заявляя, что поставки танков на Украину не приведут к эскалации. Президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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