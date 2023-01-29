Офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине

Западные страны решили специально растянуть поставки техники НАТО на Украину, чтобы создать таким образом видимость поддержки ими киевских властей. Об этом заявил 29 января офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Согласно данным Риттера, ни одна из стран НАТО не верит в победу Украины в конфликте с Россией.

«НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, и вы знаете, что есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. А другие страны только делают вид, что участвуют, предоставляя оборудование, которое не будет работать», — сообщил военный в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Несмотря на последние заявления о передаче Киеву западных танков, их итоговое количество не достигнет и половины от того, что запросил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в декабре 2022 года, отметил офицер.

Он также указал, что НАТО с помощью поставок техники ВСУ создает себе политический имидж, создавая образ того, что альянс якобы делает все возможное для того, чтобы помочь киевскому режиму победить. Но в итоге всю вину за поражение переложат на самого президента Украины Владимира Зеленского, подытожил он.

Ранее, 29 января, глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса противостоять России. По его словам, гражданское промышленное производство стран Североатлантического альянса следует переориентировать на военное. Бауэр уверяет, что НАТО готов к прямой конфронтации с Россией, признавая при этом, что организация утратила монополию на военную инициативу.

В свою очередь политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин в беседе с «Известиями» отметил, что заявление руководства НАТО о готовности к прямому противостоянию с РФ на данный момент является лишь угрозой, призванной продемонстрировать, что на альянс не производят впечатления успехи России на поле боя.

Как заявил тогда же иранский телеканал Press TV, США и НАТО приближаются к «катастрофическому сценарию» из-за поддержки киевского режима. Как указано в публикации, поддержка украинских боевиков западными странами создала стимул для России предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезности собственных «красных линий», указано в публикации.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США отрицают очевидный факт, заявляя, что поставки танков на Украину не приведут к эскалации. Президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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