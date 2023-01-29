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Глава военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфронтации с РФ

Адмирал США Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Lukas Balandis
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Председатель Военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса противостоять России. Такое мнение он высказал 28 января в интервью португальскому телеканалу RTP.

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По его словам, гражданское промышленное производство стран Атлантического альянса следует переориентировать на военное. Бауэр уверяет, что НАТО готов к прямой конфронтации с Россией, признавая при этом, что организация утратила монополию на военную инициативу.

Бауэр считает перевооружение приоритетом альянса и утверждает, что российские стратегические задачи превосходят украинские, так как «Москва намерена вернуть себе размеры бывшего Советского Союза».

Ранее, 24 января, глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что стремление НАТО расшириться за счет Швеции и Финляндии, а также использование Западом Украины как инструмента гибридного противостояния России являются главными угрозами для РФ.

16 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Соединенные Штаты и НАТО ведут войну с Россией через Украину. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув их бессмысленность.

До этого, 1 декабря 2022 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

29 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что НАТО нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Он также подчеркнул, что Черноморский регион имеет важное значение для альянса.

В сентябре минувшего года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, что несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.

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