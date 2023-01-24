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Герасимов назвал угрозой для России вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Герасимов: расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции представляет угрозу для России
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Стремление НАТО расшириться за счет Швеции и Финляндии, а также использование Западом Украины как инструмента гибридного противостояния России являются главными угрозами для РФ. Об этом рассказал глава российского Генштаба Валерий Герасимов в интервью aif.ru, опубликованном 24 января.

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Он подчеркнул, что план развития Вооруженных сил (ВС) РФ является комплексным и предусматривает практические мероприятия по реализации перспективных направлений развития армии для обороны страны.

Герасимов добавил, что в связи с новыми угрозами власти РФ поставили задачи скорректировать план развития ВС РФ. Так, будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, три мотострелковых дивизии в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

«Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития», — заключил глава Генштаба.

Ранее в это день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные акции на тему религиозной ненависти. Турецкий лидер отметил, что «грязные акции в Швеции» возле диппредставительства Турции являются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Прежде, 21 января, в Швеции датский политик и адвокат Расмус Палудан, который также возглавляет антиисламскую партию «Жесткий курс», сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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