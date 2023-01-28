Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Это следует из данных интерактивной карты воздушных тревог министерства цифры страны в субботу, 28 января.

Сообщается и о тревоге в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики (ДНР).

Днем ранее, как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, серия взрывов прозвучала на территории подконтрольного Киеву города Запорожье. Рогов добавил, что, по словам его информаторов, были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.

Тогда же премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил о повреждении пяти высоковольтных подстанций на этой неделе. По его словам, подстанции повреждены в центральном, южном и юго-западном регионах.

Информации от Минобороны РФ относительно ударов по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины не поступало.

Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.