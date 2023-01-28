Сильные взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Серия взрывов прозвучала вечером 27 января на территории подконтрольного Киеву города Запорожье. Их объем и громкость были сильнее, чем обычно, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Поздним вечером, начиная с 21:30, в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. <...> По предварительной информации, целью ракетных ударов по объектам в Запорожье, стала военная техника и склады с боеприпасами, хранимые боевиками ВСУ на территории предприятия «Запорожсталь», — написал он в Telegram-канале, приложив видео со звуками взрывов.

Рогов добавил, что по словам его информаторов, были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.

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