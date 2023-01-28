Реклама
Прямой эфир
Культура
Фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел»
Мир
В партии Эрдогана осудили «фашистский захват Европы» через сожжение Корана
Культура
Рукописная книга Цветаевой продана на аукционе за 7,2 млн рублей
Мир
The Telegraph узнала о намерении Британии передать Украине истребители
Общество
Пожар на рынке «Синдика» локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м
Армия
«РИА Новости» узнало об оснащении систем ПВО в зоне СВО комплексами «Панцирь-СМ»
Мир
Платье принцессы Дианы на аукционе продали за рекордные $604,8 тыс.
Мир
Замглавы МИД РФ рассказал о создании американцами «IT-армии» Украины
Происшествия
Пожарные спасли 37 человек из загоревшегося общежития Краснокаменска
Мир
В Турции молния ударила в самолет при посадке
Мир
Bloomberg узнало о закупке ЕС миллионов баррелей дизеля РФ перед эмбарго
Армия
Появились кадры работы танкистов по уничтожению укреплений боевиков
Сюжет:

Сильные взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серия взрывов прозвучала вечером 27 января на территории подконтрольного Киеву города Запорожье. Их объем и громкость были сильнее, чем обычно, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Поздним вечером, начиная с 21:30, в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. <...> По предварительной информации, целью ракетных ударов по объектам в Запорожье, стала военная техника и склады с боеприпасами, хранимые боевиками ВСУ на территории предприятия «Запорожсталь», — написал он в Telegram-канале, приложив видео со звуками взрывов.

Рогов добавил, что по словам его информаторов, были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023