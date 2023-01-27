Надбавка за статус: кого коснется повышение пенсий в феврале 2023 года

С 1 февраля вслед за повышением МРОТ россиян ждет заметная индексация пенсий и еще более 40 социальных выплат. А в марте за пенсиями смогут обратиться и жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Начислять прибавку будет уже не Пенсионный фонд, а Социальный, образованный за счет объединения двух фондов. Сколько будут получать пенсионеры в феврале и на сколько проиндексируют пенсии в разных регионах — читайте в материале «Известий».

Какие выплаты проиндексируют в феврале-2023

О планах повысить социальные выплаты правительство сообщало в конце прошлого года. С 1 февраля на 11,9% планируется проиндексировать:

— единовременное пособие по уходу за ребенком;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

— материнский капитал;

— ежемесячную выплату ветеранам и инвалидам;

— ежемесячную страховую выплату;

— пособия на погребение.

Надбавка за статус Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Кроме того, с марта 2023 года будут устанавливать пособия, пенсии и другие выплаты жителям новых регионов. «В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций», — подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Отмечается, что индексация рассчитывается по уровню фактической инфляции. На эти цели правительство направит более 150 млрд рублей, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что индексации МРОТ и других показателей, влияющих на уровень реальных доходов, должны идти опережающими темпами и быть выше инфляции.

На сколько увеличатся пенсии с 1 февраля 2023 года

У большинства пенсионеров выплаты проиндексировали еще с 1 января. Но есть и те, у кого пенсия увеличится с февраля. Так, страховые пенсии граждан, которые ушли с работы не позднее октября 2022 года, будут проиндексированы на 4,8%. Средняя прибавка составит 1 тыс. рублей. В целом страховая пенсия вырастет на 8,5%.

Ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле с 1 февраля получат дополнительную надбавку в 15%. Выплата Героям Труда повысится до 61,5 тыс. рублей. Увеличение выплат коснется и Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы. Лица, принадлежащие к этим категориям, станут получать 83,5 тыс. рублей. В феврале поднимут размер выплаты ветеранам боевых действий, в том числе и участникам специальной военной операции.

Надбавка за статус Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Проиндексируют социальные пенсии инвалидам. Причем это коснется как работающих, так и неработающих инвалидов. Исключение составят только работающие пенсионеры: им выплаты по старости не повышают с 2015 года. В следующий раз повышение пенсий ожидается в апреле 2023-го.

Какой будет пенсия для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в 2023 году

Для жителей четырех новых регионов разработали законопроект об особенности пенсионного и социального обеспечения. Если на 30 сентября 2022 года они постоянно проживали на территории новых субъектов России либо жили в регионе с 11 мая 2014 года до 29 сентября 2022 года, а затем выехали в Россию, то они смогут обратиться за пенсиями с 1 марта 2023 по 29 февраля 2024 года. Назначение пенсий и других начислений оговаривается на время переходного периода дополнительно. Расчет трудового стажа ведется в соответствии с российским законодательством. Согласно материалам, перерасчет коснется около 1,73 млн человек. Для тех, кто не сможет подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов, будут работать специально созданные межведомственные комиссии, которые проследят, чтобы права жителей были защищены, пояснил премьер Михаил Мишустин.

Где в России самые высокие пенсии

Сумма прибавки зависит от размера выплат, поэтому у каждого пенсионера она индивидуальна, но в среднем по стране, по расчетам Минфина, пенсия достигнет 21 000 рублей. Из них фиксированная часть составит 7717 рублей, а остальное — региональные и федеральные надбавки. Всего, согласно проекту трехлетнего бюджета, средняя пенсия в 2023 году составит 22 174 рубля, в 2024-м — 23 390 рублей, а в 2025-м — 24 477 рублей. Самые низкие выплаты ждут пенсионеров Дагестана — 13 486 рублей, а самые высокие — жителей Чукотки, 29 736 рублей.

Надбавка за статус Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Материнский капитал: на сколько повысится выплата с 1 февраля 2023 года

Выплата на первого ребенка в рамках материнского капитала вырастет с 524,5 тыс. рублей до почти 587 тыс. рублей, на 11,9% увеличится также доплата на второго ребенка. В целом материнский капитал на второго ребенка (если выплата на первого не производилась) увеличится до почти 775,6 тыс. рублей.

Сколько составит в феврале-2023 пособие на ребенка

Единовременное пособие на ребенка повысится в феврале на 2,5 тыс. рублей — до 23 тыс. рублей. Минимальное денежное пособие по уходу за ребенком возрастет на 952 рубля — до 8630 рублей. Максимальный размер пособия составит 33,2 тыс. рублей, или до 40% от среднего заработка.

Надбавка за статус Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Травма на производстве: на сколько увеличится пособие с 1 февраля 2023-го

Выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профзаболеваний также повысятся на 11,9%. Единовременная выплата при травме на производстве составит максимально 131,7 тыс. рублей, а ежемесячная — до 101,2 тыс. рублей. Компенсация за травму полагается не только штатным сотрудникам предприятия, но и стажерам, студентам и представителям производственных кооперативов и фермерских хозяйств, участвующим в деятельности предприятия.

Увеличатся и выплаты по временной нетрудоспособности. Максимальный размер денежной компенсации по больничным листам увеличат до 83 204 рублей в месяц. С этого года право на больничный получают не только работающие по трудовой, но и те, с кем заключены гражданско-правовые договоры. Однако касаться они будут только тех заболевших, у кого сумма страховых взносов за 2022 год составила не менее 4833,72 рубля.