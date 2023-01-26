Что такое производственная травма и как оплачиваются несчастные случаи на производстве

С 1 февраля 2023 года в России произойдет плановая индексация ряда выплат, в том числе увеличится страховая выплата при несчастном случае на производстве. Денежную компенсацию в таком случае предоставляет работодатель. На сколько вырастет размер выплаты и в каких случаях ее можно получить — читайте в материале «Известий».

Травма на производстве: на сколько увеличится пособие с 1 февраля 2023-го

Выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профзаболеваний подлежат индексации раз в год. В 2023 году индексация 1 февраля запланирована на уровне 11,9%.

Что такое производственная травма

Под производственной травмой понимается вред здоровью, который сотрудник получил по время выполнения своих рабочих обязанностей. В том числе к ним относятся и травмы, полученные по пути на работу или с работы, а также во время обеденного перерыва.

Компенсацию за травму могут получить не только непосредственные сотрудники предприятия, но и стажеры, студенты, проходящие практику, лица, привлеченные к выполнению общественно-полезных работ, члены производственных кооперативов и фермерских хозяйств, непосредственно участвующие в их деятельности.

Классификацию и условия, при которых травма признается производственной, регламентируют следующие нормативно-правовые акты:

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 160 — устанавливает схему определения степени тяжести полученного вреда здоровью.

Приказ Федеральной службы государственной статистики (Росстата) от 19 июля 2013 года № 216 — утверждает приложение к Форме № 7, в которой перечисляются и группируются причины, приведшие к производственной травме.

ТК РФ (ст. 227) — устанавливает обязательность расследования несчастного случая и выплату компенсации, зависящей от степени тяжести последствий.

При получении работником производственной травмы работодатель обязан оказать пострадавшему помощь и по необходимости доставить его в медучреждение. Для дальнейшего проведения расследования обстановку на месте происшествия лучше оставить нетронутой, если это не несет угрозу оставшемуся коллективу.

О массовом несчастном случае работодатель должен в течение суток уведомить Фонд социального страхования (ФСС), профсоюз и в некоторых случаях органы власти.

Далее для установления обстоятельств произошедшего и определения дальнейших шагов работодатель созывает комиссию, в которую, как правило, входят специалист по охране труда, представитель компании, работник профсоюза или другого регулирующего органа. В случае если пострадали несколько человек или произошло смертельное ЧП, к расследованию также привлекают инспектора ГИТ, представителей органов местного самоуправления и территориального объединения организаций профсоюзов.

Собранная комиссия анализирует сведения о работодателе и пострадавшем, обстоятельства несчастного случая, причины травмы, соблюдение правил безопасности и регламента предприятия, опрашивает свидетелей. Вердикт комиссии оформляется в виде акта по форме Н-1 в двух экземплярах, заверенных подписями. Документ направляется в ФСС, после чего работник получает компенсацию, если таковая была назначена.

Травма по дороге на работу и по пути домой с работы — производственная

Случай травмирования по дороге на работу или домой с работы часто входит в область спорных. Часто в таких случаях компания инициирует служебное расследование, но для его начала также необходима нормативная база:

использование служебного или личного авто в служебных целях должно быть закреплено в трудовом соглашении;

работодатель хранит копию техпаспорта средства передвижения;

выполняемые работником поездки фиксируются в документах.

Если одно из условий не выполняется, травму нельзя классифицировать как производственную.

Производственная травма и несчастный случай: отличия

Для того чтобы травма была признана производственной, должен быть соблюден ряд условий. Так, работник должен находиться:

на территории предприятия при выполнении служебных обязанностей;

на территории предприятия при выполнении поручений работодателя;

за пределами предприятия, выполняя поручения работодателя, оговоренные в трудовом соглашении;

по пути на работу или с нее в служебном транспорте;

по пути следования на личном транспорте по распоряжению работодателя;

во время предусмотренного трудовым соглашением обеда или перерыва, а также при пересменке;

в командировке и по пути следования;

на вахте или в служебной поездке.

При этом не каждый несчастный случай, произошедший на территории предприятия или по дороге с работы или обратно, может расцениваться как производственная травма. Так, в качестве производственных не могут быть расценены травмы:

полученные во время корпоративов, даже тех, что проходят на территории предприятия в рабочее время;

полученные в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;

полученные при выполнении работником функций, не входящих в его должностные обязанности;

нанесенные работником себе самостоятельно травмы;

полученные в результате осуществления уголовного преступления;

полученные в нерабочий день;

ухудшение здоровья по медицинским показателям, не связанным с работой.

Законодательством определено несколько критериев классификации производственных травм:

по количеству пострадавших участников: индивидуальные и групповые;

по тяжести полученных последствий:

- микротравмы, при которых трудоспособность не теряется и здоровье восстанавливается в течение рабочего дня или немногим более;

- легкие – повреждения легкой и средней степени тяжести, позволяющие полностью восстановить трудоспособность со временем;

- тяжелые — с необратимыми последствиями и приобретением инвалидности;

- смертельные;

по причине производственной травмы:

- технические — обусловленные неполадками с техникой, материалами, средствами защиты;

- организационные — вызванные несовершенством условий труда и организации рабочего процесса;

- личностные — произошедшие по вине другого человека.

Выплаты при несчастном случае на производстве при легкой травме

Поскольку выплаты назначаются в зависимости от утраты трудоспособности, за легкие травмы, как правило, выплаты не положены, поскольку их последствия нивелируются за сутки или немногим более.

Тем не менее работник имеет право на компенсацию всех расходов, которые он понес из-за травмы — на поездку в медучреждение, лечение и прочее.

Выплаты при несчастном случае на производстве при тяжелой травме

Вне зависимости от стажа работника листок нетрудоспособности оплачивается в размере 100% от оклада. Тем не менее сумма выплат за один месяц не может превышать четырехкратного размера ежемесячной страховой выплаты, даже если сумма зарплаты работника выше

В свою очередь ежемесячная страховая выплата устанавливается в процентах от средней заработной платы в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности. Максимальная сумма устанавливается законодательством и ежегодно индексируется.

Кроме того, работнику оплачивают расходы на реабилитацию: медицинскую, социальную и профессиональную. К примеру, можно получить компенсацию за медуход, помощь психолога или лечение в санатории. Для этого нужно будет предоставить рецепты, кассовый и товарный чеки, заключение медико-технической комиссии и саму программу реабилитации.

Выплаты при несчастном случае на производстве со смертельным исходом

Если травма, полученная работником на производстве, обернулась летальным исходом, семья погибшего получает единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Помимо того, в случае смерти работника из-за травмы на производстве ежемесячное пособие начисляют его родственникам — в размере его среднемесячной зарплаты. Через суд также можно добиться компенсации морального ущерба.

Кроме того, дополнительные выплаты могут быть предусмотрены трудовым соглашением между работодателем и сотрудником в случае с любым видом травм.

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