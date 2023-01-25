Пособие на погребение — всё, что нужно знать об оформлении и получении

В случае утраты близкого человека россияне имеют право на получение денежной выплаты, призванной покрыть расходы на погребение. Компенсацию можно получить на проведение похорон гражданина из любой социальной категории. С 1 февраля 2023 года запланирована индексация суммы пособия на погребение. Каков порядок оформления выплаты и какие документы необходимо предоставить — читайте в материале «Известий».

Индексация пособия на погребение с 1 февраля 2023 года

Каждый год 1 февраля происходит индексация выплат и пособий, установленных в фиксированном размере. В их число входят и пособия на погребение усопшего. В 2023 году индексация будет производиться на уровне 11,9%. Таким образом, размер выплаты будет увеличен с 6964,68 до 7793,48 рубля.

В ряде регионов предусмотрены коэффициенты и надбавки, благодаря которым сумма может быть увеличена.

Пособие на погребение в Москве и Московской области в 2023 году

В Москве к пособию по погребению полагается доплата от правительства по ряду условий. Так, увеличенную выплату организаторы похорон получат в случае, если:

умерший постоянно проживал в Москве;

умерший был пострадавшим в связи с аварией на Чернобыльской АЭС или ПО «Маяк»;

умерший был военнослужащим;

умерший был ветераном или инвалидом Великой Отечественной войны.

Для последних двух категорий предусмотрена компенсация по фактическим затратам на похороны, но не более определенного правительством Москвы лимита.

Аналогичное правило действует и при погребении инвалидов и участников ВОВ в Московской области. Также правительством региона установлена дополнительная компенсация затрат на погребение госслужащих.

Кто может получить пособие на погребение

Пособие на погребение предоставляется на всех граждан РФ без исключения, а также на иностранцев, работающих по трудовым договорам на территории страны. Причем этот вид матпомощи могут получить как родственники умершего или его законные представители, так и любое другое лицо, взявшее на себя организацию похорон. Основанием для выплаты является предоставленная справка о смерти и пакет других документов в зависимости от конкретного случая.

При организации погребения военнослужащего или ветерана можно также получить дополнительную компенсацию на памятник, включающую также установку постамента, устройство цветника и другие расходы.

Кто выплачивает пособие на погребение

Если на момент смерти гражданин был трудоустроен официально, его похороны обязан оплачивать работодатель. Он, в свою очередь, получит компенсацию от местного отделения Фонда социального страхования. В некоторых случаях в трудовом договоре предусмотрены дополнительные выплаты на погребение умершего сотрудника.

В случае смерти безработного россиянина обращаться нужно в Социальный фонд по месту жительства умершего.

Выплаты на погребение работающих пенсионеров рассчитываются по тому же принципу, что и для всех трудоустроенных граждан. Чтобы получить выплату на погребение вышедшего на пенсию гражданина, необходимо обратиться в Социальный фонд РФ по месту жительства умершего.

Расходы на похороны военнослужащего компенсирует Минобороны РФ. Членам семьи покойного также положено единовременное дополнительное пособие, если пенсионер был высшим или старшим офицером или участником специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Выплаты на погребение – 2023: порядок оформления

Подать заявление на получение пособия на погребение можно через работодателя умершего, органы социальной защиты, пенсионного обеспечения или военные структуры в зависимости от того, к какой категории принадлежал гражданин.

В некоторых регионах оформить выплату можно дистанционно, например, через МФЦ или при помощи портала «Госуслуги».

Как правило, для получения пособия на погребение необходимо предоставить следующие документы:

документ, подтверждающий личность заявителя;

справка о смерти гражданина по форме № 11 из ЗАГСа или похоронного бюро;

копия свидетельства о смерти;

заявление на выплату социального пособия на погребение;

документы, подтверждающие особый статус умершего, если таковые имеются.

Если заявитель хочет получить выплату на свой банковский счет, его также обязуют предоставить реквизиты. При возмещении фактических затрат потребуются чеки.

Заявление необходимо оформить в течение шести месяцев со дня смерти умершего, позднее получить его не удастся. Как правило, пособие выдается в день обращения в почтовом отделении или на банковский счет.

Как получить пособие на погребение через «Госуслуги» – 2023

Жители некоторых регионов, зарегистрированные на портале «Госуслуги», могут оформить выплату через него. Электронная форма заявления размещена на едином портале. Все документы необходимо прикрепить к заявлению в отсканированном виде. Статус заявки можно будет отследить в личном кабинете. Результат рассмотрения также можно получить в электронном или бумажном виде.

В большинстве субъектов РФ оформление выплаты через «Госуслуги» пока недоступно.

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