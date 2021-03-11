Шопинг с последствиями: кто в ответе за травмы в торговых центрах

В одном из московских торговых центров трехлетнюю девочку ударило током. По словам родителей, причиной тому стали торчавшие из пола оголенные провода, на которые ребенок случайно наступил. Случаи, когда посещение детьми или взрослыми торговых центров заканчиваются травмами, далеко не редкость. Подробности — в материале «Известий».

Неприкрытые провода

В московском торговом центре «Европолис» трехлетнего ребенка ударило током. Как следует из видеороликов, опубликованных в интернете, причиной тому стали торчавшие из пола оголенные провода.

По словам родителей ребенка, незадолго до этого девочку разули, чтобы она смогла поползать на диване. «Залезать на него в зимней обуви, конечно, никто бы не позволил. Она поползала и спрыгнула на пол, побежала и наступила на провода, которые были совершенно открыты и находились под напряжением. Слава Богу, обошлось без серьезных последствий», — сообщили родители.

Они также добавили, что никакую помощь ни от кого принимать не намерены. «Нам важно, чтобы понесли наказание те, кто содержит ТЦ в таком состоянии и подвергает жизни людей опасности», — пояснили они.

Шопинг с последствиями Фото: Depositphotos

Инцидентом заинтересовались и правоохранительные органы. Так, Следственный комитет по результатам проведенной доследственной проверки возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

— По данным следователей, сегодня днем трехлетняя девочка, находясь с родителями около зоны общественного питания в ТЦ на проспекте Мира в российской столице, наступила на оголенный электропровод. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, у нее диагностировали электротравму, — сообщили в Следственном комитете.

Кроме того, после происшествия начала проверку торгового центра и прокуратура. В итоге инспекторы обнаружили, что администрация игнорировала многие правила пожарной безопасности. В частности, не были подключены пожарные рукава, а провода действительно были без изоляции.

Ответственность за недопущение

К сожалению, ситуация с травмированием детей в торговых центрах — далеко не редкость. В начале марта в другом торговом центре Москвы четырехлетний мальчик без сопровождения взрослых подошел к эскалатору, зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, после чего не удержался и упал. В результате инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности.

Шопинг с последствиями Фото: Depositphotos

Как сообщил в разговоре с «Известиями» адвокат Алексей Токарев, по российскому законодательству за любой вред, причиненный объектом, всегда отвечает его собственник.

— И неважно, идет ли речь о торговых центрах или нет. Был очень известный пример. По закону все вышки сотовой связи должны быть обнесены забором. И вот рядом с одной из таких вышек ребенок пролез под забором и получил травму. Родители обратились в суд с целью взыскания причиненного ущерба и морального вреда. И суд удовлетворил требование, мотивировав это тем, что собственник вышки ненадлежащим образом исполнил обязанность по ограничению доступа. Таким образом, именно собственник должен обеспечить безопасность пользования объектом либо создать ограничительные меры по недопуску к местам повышенной опасности.

То же касается и любых объектов в торговых центрах, в частности эскалаторов, подчеркивает юрист. «Если они не могут ограничить доступ, то необходимо ставить людей, которые бы не пускали на них детей без родителей. В любом случае это задача самих собственников», — отмечает он.

Ответить за ущерб

В целом речь идет не только о защите детей, но и об угрозе жизни или здоровью любого физического лица, которое находится в помещении, даже если это, например, собачка у вас на руках, сообщил «Известиям» юрист Кирилл Чернявский. Так, действия лиц, ответственных за эксплуатацию того или иного технического объекта в торговом центре, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до возбуждения уголовного дела, поясняет адвокат Наталья Карагодина. «Когда происходят различные неприятные вещи, включая ущерб здоровью, уголовные дела такого рода возбуждаются по статье 238 УК РФ. Что касается несчастных случаев с детьми, то это уже часть вторая статьи — и по ней может грозить лишение свободы до шести лет», — отмечает она.

Шопинг с последствиями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Конечно, несчастные случаи в стенах торговых центров не всегда ведут к возбуждению уголовных дел, однако, как показывает судебная практика, отвечать за это всё равно приходится именно собственникам.

Например, на одном из кассационных судов рассматривалось такое дело, рассказывает Наталья Карагодина. Истец упал при попытке подойти к торговому центру, так как дорожка для движения пешеходов была покрыта льдом. И этот иск был частично удовлетворен.

— Еще один пример — относительно свежее дело, которое рассматривалось в декабре 2020 года. Истец указал, что в помещении торгового центра при выходе из складского помещения ударился головой о рольставни, в результате чего потерял сознание, был госпитализирован и вследствие травмы утратил работоспособность. Иск также был частично удовлетворен. Чаще всего такие иски удовлетворяются частично только потому, что люди много хотят за моральный ущерб или подтверждают не все медицинские расходы. Даже небольшая подборка говорит о том, что если люди получают травмы при подходе к торговому центру (если земельный участок относится к ТЦ), получают травмы внутри самого здания, то всё это является основанием для того, чтобы требовать возмещение причиненного вреда здоровью, а также морального ущерба.

Шопинг с последствиями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Еще один пример приводит и Алексей Токарев. «Можно вспомнить и такой случай: у человека стоял автомобиль на парковке и получилось так, что сферическая форма здания торгового центра смогла отразить солнечный свет на данный автомобиль, из-за чего в нем пришла в негодность внутренняя отделка автомобиля. И за такие ситуации тоже приходится отвечать собственникам», — рассказал он.

Через обращение в суд

С точки зрения общих правовых норм посетители в случае причинения вреда могут получить компенсацию от торгового центра, но сначала этот факт придется доказать, отмечает Наталья Карагодина.

— В таких случаях сразу возникает вопрос доказательств: нужно заручиться медицинскими документами, также можно воспользоваться результатами проверки надзорных органов, которыми, например, были установлены нарушения в эксплуатации. Скорее всего, требовать компенсации придется через суд. Хотя бывает и такое, что торговые центры идут навстречу. Но важное условие заключается в том, что вред действительно должен быть причинен. Если его нельзя доказать, то здесь сложно что-то требовать.

Необходимо зафиксировать факт причинения вреда и обратиться в суд, причем сделать это можно как по месту нахождения потерпевшего, так и по месту нахождения объекта или ответчика, поясняет Алексей Токарев. Истец самостоятельно определяет, где ему удобно рассматривать дело. Кроме того, по закону «О защите прав потребителей» пострадавшая сторона также имеет право получить и моральную компенсацию.