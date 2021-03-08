Ребенка ударило током в торговом центре в Москве

Трехлетнего ребенка ударило током в торговом центре «Европолис» в Москве, пострадавшего госпитализировали. Об этом 8 марта сообщает «Москва-24».

«В ТЦ «Европолис» на Проспекте мира оголенные провода торчат прямо на проходе!» — рассказали очевидцы. О состоянии пострадавшего мальчика не сообщается.

Как следует из видеороликов, опубликованных в Сети, оголенные провода под напряжением без изоляции торчали из пола.

В конце февраля на севере Москвы подросток потерял сознание из-за удара током. Инцидент произошел возле жилого дома по Смольной улице.