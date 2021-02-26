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Подросток потерял сознание от удара током в Москве

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На севере Москвы подросток потерял сознание из-за удара током. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в Главном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

Инцидент произошел возле жилого дома по Смольной улице.

«Несовершеннолетний подросток потерял сознание. Прохожие незамедлительно вызвали скорую помощь, и мальчик госпитализирован в медицинское учреждение. В больнице у подростка предварительно диагностирована электротравма», — говорится на официальном сайте СК.

Правоохранители организовали проверку по данному факту, обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются. Процессуальное решение будет озвучено позднее.

Ранее в этот же день стало известно, что семилетняя девочка в Ярославле выжила после падения из окна седьмого этажа. Ребенок упал в сугроб и получил сотрясение мозга.

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