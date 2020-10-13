Удар от ворот: почему на спортивных площадках продолжают гибнуть дети

Футбольные ворота давно стали одной из самых опасных конструкций дворовых спортивных площадок — дети регулярно получают травмы во время игры. На днях случилась очередная подобная трагедия — в селе Тлярата Республики Дагестан 13-летний мальчик повис на перекладине ворот и решил покачаться из стороны в сторону. Плохо закрепленная конструкция опрокинулась на ребенка — он умер в больнице. При этом введенную было в 2016 году сертификацию ворот на спортивных площадках в начале года отменили. Почему — разбирались «Известия».

Трагедия на новом поле

Следственное управление СК по Дагестану проводит доследственную проверку по инциденту, произошедшему в Тлярате 7 октября. Как пояснил «Известиям» сотрудник республиканского СУ СК, инцидент произошел на муниципальной спортивной площадке, на которой оказались не закреплены футбольные ворота.

В республиканской прокуратуре «Известиям» сообщили, что в отношении подрядчика по государственному контракту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Как пояснили в ведомстве, подрядчик не закрепил ворота на площадке.

Причем площадка была только-только введена в строй — новое футбольное поле подарили жителям села 24 сентября. По этому случаю комитет по физкультуре и спорту Тляратинского района организовал футбольный турнир, а глава района Раджаб Раджабов подчеркнул, что открытие нового поля «даст возможность подрастающему поколению активнее заниматься спортом и воспитывать в молодежи спортивный дух». Спустя две недели произошла трагедия.

Глава районного комитета по физкультуре и спорту после вопроса журналиста «Известий» по поводу трагедии положил трубку, в администрации Тляратинского района, как и в правительстве Дагестана, к моменту публикации материала на запрос не ответили.

Удар от ворот Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

300 тысяч за переломы

Подобные случаи происходят по всей стране с пугающей регулярностью. В 2016 году в Махачкале воротами придавило 9-летнего мальчика. Он получил тяжелые травмы, но, к счастью, выжил. Тогда дагестанские следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В Омской области в сентябре на двух 5-летних мальчиков упали хоккейные ворота во время тренировки. Оба были доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело. СМИ сообщили, что дети повисли на незакрепленных хоккейных воротах во время тренировки в клубе. В Омске в мае на игровой площадке погиб 9-летний мальчик, на которого упали хоккейные ворота.

18 июля прошлого года в поселке Рассвет Тульской области произошел аналогичный случай: незакрепленные футбольные ворота рухнули на 10-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась спустя несколько суток. Тогда дело было возбуждено по статье «халатность». Аналогичный инцидент произошел 3 июля того же года на площадке в Гремячево Тульской области — там девятилетний ребенок получил перелом костей свода и основания черепа , он остался жив. Приговор по этому делу был оглашен в апреле этого года: по статье «халатность» была осуждена директор МКОУ «Гремячевский центр образования» Тульской области — ее приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Официальной статистики по инцидентам с воротами нет. В 2017 году Следственный комитет насчитал семь таких случаев только за лето. Российский союз сертификационных центров спортивных сооружений (РССЦСС) также неофициально подсчитывал, что ежегодно от падения незакрепленных футбольных ворот получают травмы или погибают более 50 человек.

«Как детям расти в безопасности?»

Проверкой спортивных площадок прямо сейчас занимается Общероссийский народный фронт.

— Мы как раз находимся в Рязани, в микрорайоне Дягилево, — рассказала «Известиям» координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. — Тут старый стадион, который был передан муниципалитету военными. В микрорайоне живут 11 тыс. человек, из них около 1,5 тыс. — дети. На стадионе всё разрушено, но люди им пользуются — у школы, в которой учатся 970 человек, своего нет. Как детям расти в безопасности?

Между тем в 2015 году было принято постановление о сертификации футбольных, мини-футбольных ворот. По словам Калининой, до 1 января 2019 года эту сертификацию должны были завершить, но далеко не все регионы этим занимались.

— Нельзя сказать, что нигде эту работу не провели: часть регионов занимались этим, проверили все частные и муниципальные объекты: Тюменская область, Московская область. А есть регионы, где эту работу не провели, — рассказала она.

По ее словам, проверить, выполнили ли эту работу муниципалитеты, должны были губернаторы и прокуратура.

— Я на всех совещаниях всем надзорным органам говорю, что они обязаны в первую очередь предупреждать правонарушения, то есть проверять исполнение принятых решений, — говорит она. — Вот принято решение, что до 1 января 2019 года все ворота должны быть сертифицированы, значит, 2 января прокуратура должна была пойти на все объекты и проверить документацию. Закон приняли, но одни не проверили сертификаты, другие не проверили, как проведена эта проверка.

По ее словам, у этой истории была и другая сторона: старые ворота убирали, а новые не ставили. Точно так же происходит с «качелями-убийцами», говорит Калинина: признанные опасными качели стали убирать, а новые для детей не ставят. Хотя, замечает она, если футбольное поле есть и на нем есть по проекту футбольные ворота, значит, они снова должны там появиться.

Вопросы установки

Однако, как пояснили «Известиям» в Российской ассоциации спортивных сооружений, сертификацию футбольных ворот отменили постановлением правительства № 14 от 15 января 2020 года. Обязательной она была всего лишь четыре года.

Впрочем, президент Российского союза сертификационных центров спортивных сооружений Игорь Потапов считает, что проблема вовсе не в обязательности сертификации.

— Одно время на фоне участившихся случаев падения ворот победило мнение о необходимости внести их в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, — рассказал он «Известиям». — В итоге стоимость сертификации часто превышала стоимость самих ворот. Кроме того, пользуясь отсутствием специальных знаний должностных лиц, обязательная сертификация навязывалась организациям, у которых спортивные ворота уже находились в эксплуатации, что противоречит Закону «О техническом регулировании». В итоге вопрос с травматизмом не решен, десятки руководителей спортивных сооружений наказаны, деньги потрачены.

По его словам, здесь важно задать вопрос об эксплуатации футбольных ворот, а это уже всецело ответственность руководства спортивных объектов. При этом, замечает он, случаи травматизма чаще происходят на дворовых площадках, где используются изготовленные кустарным способом спортивные ворота, чем на объектах спорта.

Начальник отдела сертификации объектов физкультуры и спорта ООО «Диагностика» Юрий Храмцов считает, что после отмены сертификации ситуация с безопасностью на футбольных полях только ухудшится .

— Из-за чего изначально ввели сертификацию и стандарты? Очень много падало ворот, — рассказал он «Известиям». — После введения правил стали проверять, крепить. Мы тоже выходили на проверки и обнаруживали, что даже ворота, предназначенные для крепежа, установлены были неправильно: крепежа просто не было или он выполнен неправильно.

Храмцов согласен, что чаще проблемы возникают не на стадии производства, а на стадии установки и эксплуатации. Хотя и сами ворота могли быть неправильными: толщина материала не по ГОСТу, ворота могли неправильно сварить.

— Даже если установили правильно, то потом уже люди не отслеживали их состояние, — говорит он. — После введения закона о сертификации к этому стали подходить более ответственно.

Удар от ворот Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По словам Храмцова, чаще всего падают именно большие футбольные ворота — их тоже должны крепить, но на небольших стадионах этого могли и не делать, объясняя тем, что на тренировках футболисты их носят с места на место. Но в этом случае должны быть контргрузы, которые бы удерживали ворота от падения.

Тяжелые испытания

Игорь Потапов объясняет: если ворота упали, то, как правило, вопросы в первую очередь возникают к их установке. Между тем, по-хорошему после установки ворота нужно испытать. Потапов отмечает, что эффективно использовать не стандартные методы испытания вертикальной и горизонтальной нагрузкой, а метод динамической нагрузки, при котором груз весом 115 кг подвешивается к середине перекладины и раскачивается с амплитудой 45 градусов. Очевидно, что если бы ворота в дагестанском селе прошли такую проверку, 13-летний ребенок, который повис на перекладине и стал на ней качаться, не погиб бы.