Рекордная индексация пенсий запланирована на 2023 год

С 1 января в России увеличат размер пенсионных выплат по старости, инвалидности и потере кормильца. Надбавки рассчитаны только для неработающих пенсионеров: они должны перекрыть инфляцию, которая по итогам года достигнет 12,4%. Индексация станет рекордной за последние семь лет, по сравнению с январем 2022 года пенсии вырастут на 15%. Подробности — в материале «Известий».

Где в России самые высокие пенсии

Сумма прибавки зависит от размера выплат, поэтому у каждого пенсионера она индивидуальна, но в среднем по стране пенсия достигнет 21 000 рублей. Из них фиксированная часть составит 7717 рублей, а остальное — региональные и федеральные надбавки. Январская прибавка должна быть не менее 1000 рублей.

Всего, согласно проекту трехлетнего бюджета, средняя пенсия в 2023 году составит 22 174 рубля, в 2024-м — 23 390 рублей, а в 2025-м — 24 477 рублей. Самые низкие выплаты ждут пенсионеров Дагестана — 13 486 рублей, а самые высокие — жителей Чукотки, 29 736 рублей.

Какой будет пенсия в Москве в 2023 году

В Москве минимальная пенсия с учетом городской доплаты вырастет на 2000 рублей и уже в 2023 году составит 23 313 рублей. Пособия и выплаты семьям с детьми и старшему поколению проиндексируют на 10%, пояснили в столичной мэрии. Всего столичную доплату получат более 2 млн пенсионеров.

Кроме того, 245 тыс. москвичей бесплатно направят на санаторно-курортное лечение. Такая мера поддержки предназначена для инвалидов, пожилых людей и других нуждающихся граждан.

Какой будет пенсия на присоединенных территориях

В октябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что бюджет на 2023 год верстается с учетом выполнения всех соцобязательств перед гражданами, в том числе и перед жителями Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Точный размер выплат пока не назван.

Однако известно, что с 2022 года пенсионеры, живущие в регионе, где введен режим ЧС, получают выплаты раньше других. Чтобы присоединиться к программе, нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

Кроме того, по указу президента от 27 августа 2022 года граждане ДНР, ЛНР и Украины, вынужденно покинувшие свои дома и находящиеся в России с 18 февраля 2022 года без статуса беженцев, получают социальные выплаты в размере 10 000 рублей.

Сколько раз повышали пенсии в 2022 году

Согласно российской Конституции, обычно пенсии повышают один раз в год, к 1 января. При этом по закону доход пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума.

В 2022 году инфляция оказалась настолько существенной, что пенсии было решено повысить дважды — в январе на 8,4% и в июне еще на 10%. Размер индексации в январе 2023 года составит 4,8%.

Как пояснила представитель комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, с 1 января предусмотрена индексация страховых пенсий с учетом инфляции за прошедший год. При этом индексируют денежные выплаты всем получателям с 1 февраля. Социальные пенсии повышают с 1 апреля. И, наконец, с 1 августа корректируются пенсии тем, кто еще работал в прошедшем году.

Последний раз рекордная индексация пенсий произошла в 2015 году — тогда выплаты выросли на 11,4%.

Кому положена индексация пенсий в ноябре 2022 года

Ближайшее повышение выплат запланировано уже на ноябрь 2022 года. Рассчитывать на прибавку могут граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы.

Кроме того, надбавку получат те, кто ранее работал в сфере угольной промышленности, и бывшие летчики гражданской авиации — всего 1270 человек. При этом стаж работы у мужчин должен быть не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20 лет. Кроме того, пенсии в 32 500 рублей в ноябре получат граждане 80-летнего возраста и старше, отработавшие более 15 лет на Крайнем Севере или на приравненных к нему территориях.

Зачем объединили ПФР и ФСС

Закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования президент Владимир Путин подписал в июне 2022 года. Называться новая структура будет Фонд пенсионного и социального страхования РФ, или Социальный фонд России (СФР). При этом механизм начисления и выплат пенсий не должен измениться. А вот освободившиеся за счет объединения структур средства направят в бюджет объединенного фонда.

Работодатели теперь будут направлять отчисления в фонд с заработной платы единым платежом в 30% от фонда оплаты труда.