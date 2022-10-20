Эксперт рассказала о получении пенсии с повышенным коэффициентом

Граждане, работающие или проживающие в районах Крайнего Севера (РКС) или в регионах, приравненных к РКС, имеют право на увеличенную пенсию. Об этом 20 октября рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Северный стаж» предполагает получение гражданами повышенной пенсии. Но в любом случае, необходимо подтверждение его наличия и наличия необходимых пенсионных баллов. Стаж определяется в календарном исчислении, и при этом допускается его расчет в льготном порядке: девять месяцев работы в районах Крайнего Севера в условиях полного рабочего дня/ставки. И северный стаж засчитывается только по основному месту работы», — поделилась она с агентством «Прайм».

Эксперт добавила, что жителям РКС предоставлено право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии: по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца.

«Максимальную фиксированную часть страховой пенсии по старости может получить человек, достигший 80-ти лет, имеющий трех и более иждивенцев, она составит 32493,33 рубля», — отметила она.

Григорьева напомнила, что выплаты за «северный стаж» получатели сохраняют даже в случае переезда, однако его нужно подтверждать каждый год.

14 октября доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец спрогнозировала рост пенсий в России в следующем году. Она отметила, что эта сумма прогнозируется с учетом планируемого уровня инфляции в текущем году на 14.3% и обещанной индексации данного показателя на 2,6%.

9 октября доцент департамента публичного права факультета права НИУ Высшей школы экономики Фатима Дзгоева рассказала о возможности получать пенсионные выплаты не работая. Такая возможность появляется в периоды, когда человек не работает по уважительной причине, которую государство считает социально важной.