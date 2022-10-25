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Россиянам рассказали об изменении графика выплат пенсий в ноябре

Доцент Иванова-Швец рассказала, как изменится график выплат пенсий в ноябре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября в этом месяце начисление пенсий пройдет с изменениями. Об этом 25 октября рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«В 2022 году выходными днями в связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября. Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Доцент объяснила, что в соответствии с приказом Минтруда России, выплаты пенсий могут производиться досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику в том случае, если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями.

Кроме того, она напомнила, что в выходные и праздничные дни и банки, и почтовые отделения не работают.

Между тем на данный момент еще нет точного графика работы «Почты России», поэтому «если отделение почты будет работать, то все, кто получает пенсию, например, 5-го числа, смогут получить ее в свою дату по графику».

Ранее, 22 октября, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что с 1 ноября тем, кто работал в сфере угольной промышленности, а также бывшим летчикам гражданской авиации повысят пенсии. При этом, по ее словам, перерасчет доплаты будет у тех пенсионеров, которые обратились за ней в период с 1 июля по 1 октября 2022 года.

Двумя днями ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, какие категории граждан имеют право на увеличенную пенсию. По ее словам, это те, кто работает или проживает в районах Крайнего Севера (РКС) или в регионах, приравненных к РКС.

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