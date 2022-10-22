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Эксперт рассказала о повышении пенсии с 1 ноября для некоторых категорий граждан

Ольга Лебединская: работникам угольной промышленности и бывшим летчикам повысят пенсии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пенсии повысят с 1 ноября текущего года тем, кто работал в сфере угольной промышленности, и бывшим летчикам гражданской авиации. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в субботу, 22 октября.

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По ее словам, перерасчет доплаты будет у тех пенсионеров, которые обратились за ней в период с 1 июля по 1 октября 2022 года. Ее размер зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам.

«Размер доплаты зависит от того, сколько страховых взносов перечислили предприятия, использующие труд данных категорий лиц, так, в Новосибирской области у летчиков она составляет 21 510,38 рубля, а у шахтеров — 4 450,08 рубля. В Прикамье средняя доплата к пенсиям летчиков составляет 21 891 рубль, к пенсиям шахтеров — 4021 рубль», — поделилась она с агентством «Прайм».

Лебединская подчеркнула, что доплату получают только те пенсионеры, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим право на дополнительные отчисления.

Ранее, 20 октября, замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о получении пенсии с повышенным коэффициентом. По ее словам, граждане, работающие или проживающие в районах Крайнего Севера (РКС) или в регионах, приравненных к РКС, имеют право на увеличенную пенсию.

14 октября доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец спрогнозировала рост пенсий в России в следующем году. Она отметила, что эта сумма прогнозируется с учетом планируемого уровня инфляции в текущем году на 14,3% и обещанной индексации данного показателя на 2,6%.

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