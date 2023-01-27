Захарова заявила о полном втягивании НАТО в противостояние с РФ на Украине

Страны НАТО оказались полностью втянуты в противостояние с Россией на Украине. Об этом 27 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей», — сказала она на брифинге.

Захарова также указала на то, что недавняя встреча на авиабазе Рамштайн привела к усилению эскалации конфликта.

«Итоги этой сходки однозначно свидетельствуют о полной безответственности Запада и стремлении к дальнейшей эскалации конфликта. Не жалко им никого на территории Украины. Теперь уже понятно, что и своих не жалко, потому что танки сами не ездят», — добавила она.

Дипломат указала, что на Украине не ведут речь об обороне, а президент страны Владимир Зеленский и вовсе заявил о намерении использовать натовское оружие для ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим российским городам

«Всё это является еще одним свидетельством намерения Запада повысить ставки в конфликте, что ведет к его затягиванию и увеличению жертв. Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и его натовские кураторы готовы на всё, чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране», — отметила Захарова.

Ранее, 24 января, на заседании ПАСЕ в Страсбурге глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в ведомстве сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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