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Хорватия отказалась поставлять танки на Украину

Президент Хорватии Миланович: отправка танков на Украину только затянет конфликт, Хорватия не будет в этом участвовать
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Отправка танков на Украину только затянет конфликт, Хорватия не будет в этом участвовать. Об этом в четверг, 26 января, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

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«Может, эти танки сгорят, может, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду за это выступать. Те, кто хочет кому-то понравиться в Брюсселе, могут это поддерживать, я не буду», — приводит его слова телеканал N1.

Также, по его словам, если США и Россия не договорятся, конфликт не закончится.

«Я надеюсь, что какие-то разговоры ведутся», — заявил Миланович.

Накануне правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

16 января Миланович заявил, что США и НАТО посредством Украины ведут прокси-войну с Россией. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув бессмысленность и отсутствие конечной цели рестрикций.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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