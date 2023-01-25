В ЕС хлеб и крупы в 2022 году подорожали почти на 20%

Потребительские цены на продукты в Евросоюзе (ЕС) в 2022 году значительно поднялись. Согласно отчету Еврокомиссии (ЕК) от 25 января, где приведены цены на сельхозтовары за декабрь, только хлеб и крупы подорожали на 19,8% по сравнению с декабрем 2021 года.

Цены на молоко, сыр и яйца, в свою очередь, выросли на 27,8%, на мясо — на 17,0%. Стоимость масла и жиров увеличилась на 32,4%, сахара — на 15,7%. Овощи поднялись в цене на 15,0%, а фрукты — на 8,1%, пишет «РИА Новости».

В месячном исчислении хлеб и крупы подорожали в декабре на 1,2%, мясо — на 0,7%. За молоко, сыр и яйца пришлось платить на 1,7% больше, жиры и масла — на 1,1%. Сахар также прибавил в цене 1,0%. Фрукты, напротив, подешевели на 0,9%, а овощи подорожали на 1,0%.

16 января сообщалось, что продукты в Австрии подорожали на 16,1% в декабре прошлого года. Аналитики национального статистического ведомства сравнили данные с показателями в 2021 году. Больше всего выросли цены на молоко, сыр и яйца. Стоимость мяса и хлеба поднялась более чем на 16%. Покупатели сообщили и о подорожании овощей и фруктов.

Ранее, 4 января, издание Interia предупредило, что жителей Польши ждет резкий скачок цен на продукты питания. Отмечалось, что такая ситуация связана с ростом стоимости тарифов на электроэнергию. В частности, СМИ сообщили, что в стране серьезно вырастут цены на спиртные напитки, мясо, молочные продукты и овощи.

19 сентября 2022 года автор итальянской газеты La Stampa Эммануэле Бонини предположил, что быстрый рост цен на хлеб, который поразил все страны ЕС, может обернуться народными волнениями и настоящим «хлебным бунтом», как уже было в свое время в истории Италии. Как указал журналист, в еврозоне установились рекордные цены на хлеб, повысившись в среднем на 18%.

16 сентября отмечалось, что страны Европы переживают инфляционный шок. Кризис накрыл ЕС из-за масштабных санкций и ситуации на Украине. В ряде государств показатели стали историческими. По данным Eurostat, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе составила рекордные 9,1%, в Европейском союзе она стала двузначной — 10,1%.

3 сентября ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила о том, что около половины итальянцев стали покупать меньше продуктов из-за кризиса в стране. Главной причиной изменений Coldiretti называет рост цен, который тянется за увеличением стоимости энергоносителей и антироссийскими санкциями.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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