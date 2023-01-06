В Польше спрогнозировали резкий скачок цен на продукты питания

Жителей Польши ждет резкий скачок цен на продукты питания. Об этом 4 января сообщило издание Interia.

Отмечается, что такая ситуация связана с ростом стоимости тарифов на электроэнергию

«Серьезно вырастут цены на спиртные напитки, мясо, молочные продукты и овощи», — сказано в материале.

Также Interia приводит данные Главного статистического управления, согласно которым в 2022 году средний рост цен на продукты составил от 22,3% до 25,8%. Отдельные товары стали дороже на 80–100%.

В Польше 1 января вступил в силу закон, согласно которому чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электроэнергии на 10% на сумму до 20 тыс. злотых ($4,5 тыс.).

7 октября в Варшаве возмущенные высокими счетами за электроэнергию жители устроили массовую акцию протеста. Поляки сетовали на подорожание электроэнергии до 700%, рассказывая о необходимости экономить на уличном освещении, бассейнах, детских учреждениях.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 сентября предупредил о тяжелой зиме. Он указал, что граждане страны являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии, и власти сделают всё возможное, чтобы население пострадало как можно меньше.

До этого, 5 июля, глава польского Управления регулирования энергетики Рафал Гавин посоветовал гражданам экономить электроэнергию.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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