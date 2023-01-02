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В Польше чиновников будут штрафовать за неисполнение нормативов экономии электричества

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens
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В Польше 1 января вступил в силу закон, согласно которому чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электроэнергии на 10%.

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Теперь законодательство обязывает руководителей государственных органов принять меры по снижению общего потребления электроэнергии в зданиях, в которых они находятся, на 10% по сравнению со средним показателем за 2022 год, передает Prawo.

За неисполнение обязательств по экономии электроэнергии предусматриваются штрафы до 20 тыс. злотых ($4,5 тыс.).

Власти дали несколько советов. Например, чтобы сэкономить, можно выключать круглосуточное освещение зданий.

Еще в июле глава польского Управления регулирования энергетики Рафал Гавин посоветовал гражданам экономить электроэнергию.

И уже в октябре в Варшаве возмущенные высокими счетами за электроэнергию жители устроили массовую акцию протеста. Поляки сетовали на подорожание электроэнергии до 700%, рассказывая о необходимости экономить на уличном освещении, бассейнах, детских учреждениях.

28 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о тяжелой зиме. Он указал, что граждане страны являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии, и власти сделают всё возможное, чтобы население пострадало как можно меньше.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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