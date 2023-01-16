В Австрии выросли цены на продукты на 16,1% в декабре 2022 года

В Австрии выросли цены на продукты на 16,1% в декабре 2022 года

2023-01-16 21:06:22

2023-01-16 21:06:22

2023-01-16 21:06:22

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