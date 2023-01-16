В Австрии выросли цены на продукты на 16,1% в декабре 2022 года
Продукты в Австрии подорожали на 16,1% в декабре прошлого года. Аналитики национального статистического ведомства сравнили данные с показателями в 2021 году, передает телеканал «Известия». Больше всего выросли цены на молоко, сыр и яйца. Стоимость мяса и хлеба поднялась более чем на 16%. Покупатели сообщили о подорожании овощей и фруктов. Индекс потребления в Австрии составил 116,1 процентного пункта под конец года.
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