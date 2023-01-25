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В Киеве в третий раз за день объявлена воздушная тревога

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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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В Киеве вновь, уже в третий раз за день, звучат сигналы о воздушной тревоге. Об этом свидетельствуют 25 января данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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«На Украине, включая Киев, вновь пошла воздушная тревога. Местные паблики сообщают о взрыве в Запорожье», — также сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

По данным карты, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях Украины.

В ведомстве отметили, что сигнал воздушной тревоги объявлен в регионах в 17:20 мск.

Ранее в среду сообщалось, что воздушная тревога прозвучала во всех областях Украины приблизительно с 15:00. В Сумской области воздушная тревога заработала около 14:40.

Утром в этот день воздушная тревога также звучала на всей территории страны. При этом информации от Минобороны РФ относительно ударов по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины не поступало.

Также сообщалось, что на Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме. Это произошло в связи с тем, что потребление электроэнергии в стране увеличилось на фоне похолоданий.

18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено больше половины объектов энергосистемы.

Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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