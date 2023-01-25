Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 25 января свидетельствуют данные официальной карты воздушных тревог.
По информации портала, она началась около 10 часов утра. Одновременно с этим СМИ Херсонской области уже сообщают о взрывах.
24 января на всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за полета над территорией Белоруссии истребителя МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Сообщения о тревоге начали поступать в 15:36.
Днем ранее в нескольких украинских регионах также была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях страны.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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