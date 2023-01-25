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Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 25 января свидетельствуют данные официальной карты воздушных тревог.

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

По информации портала, она началась около 10 часов утра. Одновременно с этим СМИ Херсонской области уже сообщают о взрывах.

24 января на всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за полета над территорией Белоруссии истребителя МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Сообщения о тревоге начали поступать в 15:36.

Днем ранее в нескольких украинских регионах также была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях страны.

Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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