«Противник не считается ни с чем»

Цель спецоперации — защита людей и самой РФ от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях . Об этом Владимир Путин заявил 25 января во время общения со студентами в научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы». Также президент обсудил возможность создания студенческих отрядов для восстановления Донбасса, после того как будут сняты вопросы, связанные с безопасностью, и прокомментировал появление новых площадок для торговли природным газом .

Студенческие годы

25 января в России отмечают День студента, который также известен как Татьянин день. Еще в 1755 году в этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета.

В День студента президент посетил кластер «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Экскурсию для Владимира Путина провели мэр Москвы Сергей Собянин и ректор университета Виктор Садовничий . При осмотре кластера глава столицы провел локальную перестановку. «Владимира Владимировича посередине поставим, а мы по бокам», — сказал Собянин Садовничему.

Мэр Москвы рассказал, что кластер спроектировали и построили за два года. Однако процесс проходил непросто.

— Это самая большая вообще такая сложная территория Москвы оказалась, 3,5 тыс. человек, работало 1,5 тыс. единиц техник и, на протяжении нескольких месяцев просто круглосуточно работали, чтобы справиться с таким огромным объемом. Ну и плюс криминальная история, вы помните, гаражи металлические, там бог его знает, чего там только не было. Целую спецоперацию вынуждены были проводить , — пояснил Сергей Собянин.

Ожидается, что кластер поможет кооперации научных организаций и бизнеса. Сейчас инновационный научно-технологический центр насчитывает около 80 компаний-резидентов . Президенту, в частности, показали разработками компаний «Птеро» и «Геоскан», создающих беспилотники, а также «Некстген», работающей над препаратом для лечения ишемии нижних конечностей.

Цели и задачи

В кластере президент пообщался со студентами. Основной темой, как и ожидалось, стала ситуация на Украине . Владимир Путин напомнил, почему проводится военная операция.

— Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить , — пояснил президент.

Противник не Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Во время встречи прозвучало предложение провести в новых регионах Всероссийскую студенческую стройку. Владимир Путин согласился с тем, что студотряды могли бы помочь в восстановлении Донбасса, но пока ситуация сложная — останавливают вопросы безопасности, отметил он. В пример президент привел тактику загранотрядов Украины.

— К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряды даже создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали . В одном населенном пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать, — заявил Владимир Путин.

Участники беседы также обсудили, как ситуация на Украине влияет на отношение к гражданам РФ . Студентка второго курса факультета зарубежного регионоведения РУДН Дарья Семенова пожаловалась президенту на ущемление своих прав во время обучения в Вене.

— Получила бумагу от венского госуниверситета через пару дней после того, как началась специальная военная операция, с просьбой подписать ее, где было прописано, что Россия является «страной-террористом», что я должна поддерживать Украину , я ее не подписала, — рассказала девушка. После этого, по ее словам, она была вынуждена вернуться в Россию.

Президент признался, что у него сохранились добрые отношения «со многими простыми и не очень простыми австрийцами», у которых мнение о России не меняется , несмотря ни на какие драматические события. Владимир Путин напомнил, что СССР выступил в качестве гаранта конституции Австрийской Республики. По его словам, многие местные жители помнят это и благодарны России как правопреемнику Советского Союза.

Утраченный суверенитет

Комментируя работу некоторых западных политиков, Владимир Путин выразил надежду, что Европа рано или поздно вернет себе «утраченный суверенитет», но для этого, видимо, понадобится время. Сейчас, по его мнению, политические элиты ЕС часто обслуживают «не свои национальные интересы, а интересы третьих стран» .

При этом он заметил, что, несмотря на происходящее, экономические отношения с ЕС продолжаются.

Противник не Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— В Австрии в местечке Баумгартен находится самый крупный европейский газовый хаб. И основной поставщик туда — это «Газпром», до сих пор , — сказал президент.

Российская сторона, по его словам, продолжает заниматься созданием новых площадок по торговле природным газом. Ранее, в частности, обсуждалась идея создания газового хаба в Турции.

На встрече не обошлось без обсуждения рутинных студенческих вопросов. Одна из участниц пожаловалась, что из-за сессии никто не может как следует отметить День студента . «Специально так сделали, чтоб вели себя поскромнее», — пошутил Владимир Путин. Однако девушка всё же попросила перенести этот праздник на последнюю субботу месяца. В ответ президент пообещал обсудить этот вопрос с главой Минобрнауки Валерием Фальковым . «Так можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, министерство тоже поддержит», — сказал глава РФ.

Другая студентка предложила новый метод защиты дипломной работы — на основе придуманного и реализованного проекта . Владимир Путин тоже пообещал обсудить этот вопрос с министром, отметив, что поддерживает эту идею.

Во время общения глава студсовета МГУ Наталья Комарова пригласила президента на празднование 270-летия университета в 2025 году. «Я член попечительского совета, председатель, поэтому обязательно. Это моя обязанность. Обязательно это сделаю», — пообещал Владимир Путин.