Путин прибыл в МГУ в честь Татьяниного дня

Президент РФ Владимир Путин прибыл в МГУ имени М. В. Ломоносова в честь праздника Татьянин день, который ежегодно отмечается 25 января. По традиции, глава государства пообщается со студентами.

По информации Кремля, в ходе визита университета Путин также осмотрит его новый учебно-практический корпус и ознакомится с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах.

В 2023 году в Москве подготовили интерактивную программу к Татьяниному дню — с 25 по 27 января в столице пройдут Дни студенчества.

Для молодежи подготовили экскурсии, выставки, патриотические мероприятия, интеллектуальные игры, спортивные соревнования, а также тренинги по предпринимательству и развитию карьеры.

День студента именуют Татьяниным днем из-за совпадения с церковной датой. В православном календаре это день почитания мученицы Татианы Римской. Также 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета.

В 2022 году Путин пообщался с российскими студентами по видеосвязи. Тогда он отметил, что Россия прочно занимает ведущие позиции в области математики и цифровых технологий.