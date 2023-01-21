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В Москве пройдут Дни студенчества

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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В Москве подготовили интерактивную программу к Татьяниному дню — с 25 по 27 января в столице пройдут Дни студенчества. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Ребята смогут поучаствовать в десятках разных событий по всей Москве. Их ждут экскурсии, выставки, патриотические мероприятия, интеллектуальные игры и спортивные соревнования. Помимо этого, для студентов проведут тренинги по предпринимательству и развитию карьеры. Крупнейшими площадками для встреч молодежи в эти дни станут ВДНХ и Парк Горького», — отметила Сергунина.

25 января всех Татьян, а также студентов очной формы обучения приглашают бесплатно покататься на 28 городских катках. Большинство из них находятся в парках, на сайте которых следует оформить билет. Самый большой каток в Москве, расположенный на ВДНХ, пообещал предоставить скидки. Также студенты смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по территории и павильонам выставки.

В тот же день в Парке Горького пройдет соревнование по созданию контента для соцсетей. Его участники будут писать тексты, снимать фото и видео, находясь на различных точках маршрута.

26 января в «Сокольниках» и Измайловском парке проведут квесты, посвященные культуре и истории России. Там также пройдут мастер-классы, спортивные и творческие активности.

В заключительный день в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета (МГСУ) состоится «Гонка универов». В ней примут участие 35 команд столичных вузов. На соревнованиях будет несколько видов испытаний, в том числе полоса препятствий.

Организатором Дней студенчества выступает проектный офис «Молодежь Москвы» при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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