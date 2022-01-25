Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем
Мир
В Кремле указали на продолжение нагнетания напряженности со стороны США
Общество
Школьников Тюмени эвакуируют из-за сигнала о возможном минировании
Мир
Адвокаты Алека Болдуина заявили об отсутствии вины актера за несчастный случай
Политика
В СФ назвали шантажом заявления о «беспрецедентных санкциях» НАТО против РФ
Мир
В Узбекистане возобновили подачу электроэнергии после аварии
Мир
Песков выразил надежду на решение ситуации в Донбассе «нормандской четверкой»
Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии оснований для изменения сроков ОГЭ и ЕГЭ
Общество
Под Самарой задержаны сбывшие 9 млн поддельных рублей злоумышленники
Мир
Более 350 пассажиров «Победы» не могут вылететь из Турции из-за погодных условий

Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 25 января поздравил студентов с Татьяниным днем.

Глава государства традиционно общается со студентами со всей страны, в этом году — по видеосвязи.

«Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь», — сказал Путин.

Он также поздравил школьников, которые только собираются поступать, и тех, кто уже давно закончил вузы.

Отпить в граните науки: как появился самый студенческий праздник
В Татьянин день в университетах вольнодумствовали и пьянствовали без меры

«Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остается с нами на всю жизнь. Не случайно сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей», — сказал президент.

Путин отметил, что Россия прочно занимает ведущие позиции в области математики и цифровых технологий.

«Благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России, у нас, хорошие традиции и мы прочно занимаем ведущие позиции», — подчеркнул российский лидер.

Годом ранее Путин сообщил, что рекомендует Министерству здравоохранения ввести институт наставничества для студентов-медиков.

День российского студенчества отмечается 25 января — в день, когда Русская православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022