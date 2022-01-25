Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин 25 января поздравил студентов с Татьяниным днем.

Глава государства традиционно общается со студентами со всей страны, в этом году — по видеосвязи.

«Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь», — сказал Путин.

Он также поздравил школьников, которые только собираются поступать, и тех, кто уже давно закончил вузы.

«Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остается с нами на всю жизнь. Не случайно сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей», — сказал президент.

Путин отметил, что Россия прочно занимает ведущие позиции в области математики и цифровых технологий.

«Благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России, у нас, хорошие традиции и мы прочно занимаем ведущие позиции», — подчеркнул российский лидер.

Годом ранее Путин сообщил, что рекомендует Министерству здравоохранения ввести институт наставничества для студентов-медиков.

День российского студенчества отмечается 25 января — в день, когда Русская православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета.