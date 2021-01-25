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Путин предложил учредить институт наставничества для студентов-медиков

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Президент России Владимир Путин сообщил, что рекомендует министерству здравоохранения ввести институт наставничества для студентов-медиков. На эту тему глава государства высказался в понедельник, 25 января.

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«Буду рекомендовать министерству здравоохранения ввести институт наставничества в здравоохранении в целом, широко, с определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой работой очень важной», — сказал Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

В ноябре 2020 года Путин в ходе совещания с членами правительства предложил поощрять дополнительными выплатами студентов-медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом.

В том же месяце вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что более 60 тыс. студентов вузов, которые привлекаются к борьбе с распространением коронавирусной инфекции, получат выплаты в размере 10 тыс. рублей.

9 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил президента России дать поручение о привлечении студентов-медиков для работы в регистратурах лечебных учреждений.

День российского студенчества отмечается 25 января — в день, когда Русская православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета.

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