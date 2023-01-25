Путин в День российского студенчества посетит МГУ имени М.В. Ломоносова
Президент России Владимир Путин в День российского студенчества 25 января посетит ведущий университет России — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и осмотрит новый учебно-практический корпус вуза.
«По традиции в Татьянин день Владимир Путин пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус университета. Также глава государства ознакомится с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах», — сообщила пресс-служба Кремля.
В прошлом году глава государства пообщался со студентами по видеосвязи. Тогда президент Путин отметил, что Россия прочно занимает ведущие позиции в области математики и цифровых технологий.
День российского студенчества отмечается 25 января — в день, когда Русская православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета.