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25 января — Татьянин день, или День студента: суть и история праздника

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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На исходе января российские студенты отмечают свой праздник, также известный как Татьянин день. 25-го числа студенты самых разных вузов принимают участие в различных мероприятиях и конкурсах, празднуют окончание сессий и готовятся к новым успехам в погоне за знаниями. Как именины Татьяны связаны с Днем студента и почему в России у тех, кто обучается в вузах, два праздника — читайте в материале «Известий» .

Почему Татьянин день — День студента

День студента именуют Татьяниным днем из-за совпадения с церковной датой. 25 января в православном календаре это день почитания мученицы Татианы Римской.

Татьянин день 2023: когда отмечают в России, в чем суть праздника
Как появился самый главный студенческий праздник

Контекст церковного праздника связан с историей девушки, жившей во II–III веках в Риме. Она была верна христианским ценностям, проповедовала Евангелие, помогала нуждающимся.

Однако в то время христиане подвергались гонениям, жертвой которых стала и Татиана. Первоначально ее пытались заставить принести жертву языческому богу, но Татиана начала молиться, и идол раскололся на части. Тогда христианку подвергли истязаниям и, не сумев сломить ее веру, казнили мечом вместе с отцом. После этого Татиану причислили к лику святых.

Татьянин день – 2023: история праздника

В 1755 году 25 января по указу Елизаветы Петровны был основан Московский государственный университет. Над проектом учреждения работали ученый Михаил Ломоносов и статский советник, генерал-адъютант Иван Шувалов. Это знаковое событие открыло новую страницу истории образования в России.

В 1850 году день создания МГУ стал масштабным торжеством в студенческой среде, праздником всех университетов. А святую Татиану стали считать покровительницей студентов еще раньше, после открытия в 1791 году посвященного ей храма при университете.

День студентов в России всегда отмечался с размахом — так, писатель Антон Чехов вспоминал, как 25 января 1884 года студенты «выпили всё, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла».

В СССР религиозная подоплека торжества была упразднена. Знаменательный день переименовали в День пролетарского студента. Праздник стал скромным и незначительным. Былое значение и масштаб ему вернули только в 2005 году, когда торжество закрепили в законодательстве президентским указом. Вернулись россияне и к почитанию святой Татианы.

В мире существует также Международный день студентов, и отмечается он 17 ноября.

Татьянин день – 2023: традиции праздника

Студенты встречают праздник масштабными гуляньями — этому способствуют и власти городов, устраивая торжественные мероприятия в виде концертов, ярмарок и соревнований. Не отстают и университеты, организуя студенческие балы или проводя викторины и состязания среди учащихся. В МГУ существует особая традиция: по старинному рецепту за 40 дней до празднества варят медовуху, и 25 января сам ректор угощает студентов. Проводят вузы и дни открытых дверей для желающих вступить в ряды студенчества.

Многие культурные учреждения проводят акции, посвященные Дню студента, — например, предоставляют скидки за пятерки в зачетной книжке или бесплатно впускают всех девушек с именем Татьяна. Особой популярностью в это, как правило, морозное время года пользуются катки, которые также приглашают студентов приобрести входные билеты по льготным ценам.

СМИ в день праздника выводят в эфир фильмы и передачи, посвященные студентам и молодежи, проводят прямые трансляции вузовских мероприятий, эксперты дают рекомендации учащимся.

Также студенты посещают храмы и молятся мученице Татиане, прося ее покровительства в учебе.

В народе существует примета, с помощью которой студенты пытаются обеспечить себе хорошую успеваемость. Согласно поверью, нужно прокричать в открытое окно: «Халява, приди!». Если кто-то из прохожих даст ответ: «Уже в пути», то удача на будущей сессии обеспечена.

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